В Іспанії арештували яхту за $140 млн російського олігарха Чемезова

Влада Іспанії арештувала яхту російського олігарха вартістю 140 млн доларів, яка стоїть у порту Барселони.

Як повідомляє Reuters, вона належить голові Ростеху Сергію Чемезову, який вважається наближеним до Путіна.

"Сьогодні ми затримали яхту, що належить одному з головних олігархів. Ми говоримо про яхту, вартість якої, за нашими оцінками, становить 140 мільйонів доларів", - цитує агентство слова прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

За даними моніторингового сайту Marine Traffic, яхти, пов'язані ще з двома російськими олігархами, які поки що не потрапили під санкції, також пришвартовані в Барселоні. Дані Marine Traffic також свідчать, що арештована яхта перебувала в Барселоні з 9 лютого на ремонті на верфі MB92.

Джерела Reuters повідомляють, що 85-метрова яхта "Валері" належить Сергію Чемезову, колишньому офіцеру КДБ, який очолює державну корпорацію "Ростех".

Судно ходить під прапором Сент-Вінсенту і Гренадин. Згідно з даними Pandora Papers, судно зареєстроване на падчерку Чемезова Анастасію Ігнатову через компанію з Британських Віргінських островів.

Джерело в іспанському уряді повідомило Reuters, що яхта залишиться арештованою, поки влада Іспанії підтверджує її право власності і чи є вона в будь-якому списку санкцій.

Влада Іспанії планує продовжити арешти інших таких суден.

Нагадаємо, на Сергія Чемезова накладені й українські санкції.