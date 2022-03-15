Євросоюз умиває руки від реальної допомоги українським біженцям - міністр юстиції Польщі
Євросоюз умиває руки від реальної допомоги українським біженцям - міністр юстиції Польщі
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
Кім: Нас знову обстріляли, Снігурівка та Первомайське – авіаудари просто по місту (оновлено)
Кім: Нас знову обстріляли, Снігурівка та Первомайське – авіаудари просто по місту (оновлено)
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
ГоловнаСвіт

Президентка Молдови відвідала пункт пропуску на кордоні з Україною

Санду перевірила стан та можливості пропускних операцій та оформлення гуманітарних вантажів.

Президентка Молдови відвідала пункт пропуску на кордоні з Україною
Мая Санду
Фото: dpsu.gov.ua

Президентка Молдова Мая Санду побувала на пункті пропуску "Паланка-Удобне-Маяки" на українсько-молдовському кордоні.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Під час перебування обговорювалися питання стану та можливостей пропускних операцій, черг у пунктах пропуску та процедури оформлення гуманітарних вантажів. Особлива увага під час зустрічі приділялася українцям, які прямують до Республіки Молдови з метою евакуації", - йдеться в повідомленні.

Санду висловила біженцям з України слова глибокої підтримки та запевнила про всебічну підтримку нашої країни.

Також вона поспілкувалась з волонтерами, які допомагають біженцям та подякувала за допомогу, яку вони їм надають.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, Держприкордонслужба радить українцям виїжджати через пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Молдовою. На польській ділянці кордону наразі значне накопичення людей і автомобілів.

З 13 березня почала приймати українські цифрові документи в мобільному застосунку "Дія".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також