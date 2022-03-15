Президентка Молдова Мая Санду побувала на пункті пропуску "Паланка-Удобне-Маяки" на українсько-молдовському кордоні.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Під час перебування обговорювалися питання стану та можливостей пропускних операцій, черг у пунктах пропуску та процедури оформлення гуманітарних вантажів. Особлива увага під час зустрічі приділялася українцям, які прямують до Республіки Молдови з метою евакуації", - йдеться в повідомленні.

Санду висловила біженцям з України слова глибокої підтримки та запевнила про всебічну підтримку нашої країни.

Також вона поспілкувалась з волонтерами, які допомагають біженцям та подякувала за допомогу, яку вони їм надають.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, Держприкордонслужба радить українцям виїжджати через пункти пропуску на кордоні з Угорщиною, Словаччиною та Молдовою. На польській ділянці кордону наразі значне накопичення людей і автомобілів.

З 13 березня почала приймати українські цифрові документи в мобільному застосунку "Дія".