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Російські військові вбили українського фізика Василя Кладька, - НАН України

Чоловік встиг вивезти свою родину з Ворзеля, але загинув, коли в місто зайшли окупанти.

Російські військові вбили українського фізика Василя Кладька, - НАН України
Василь Кладько
Фото: nas.gov.ua

У Ворзелі на Київщині російські військові убили фізика-експериментатора, заступника директора Інституту фізики напівпровідників імені Лашкарьова НАН України Василя Кладька.

Про це повідомило відділення фізики і астрономії Національної академії наук України.

"13 березня російські окупанти варварськи розстріляли фізика-експериментатора, багаторічного завідувача відділу і заступника директора Інституту фізики напівпровідників імені Лашкарьова НАН України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Кладька", - йдеться в повідомленні.

За словами колег, Кладько встиг вивезти свою родину, але в місто зайшли окупанти.

"А далі сталося, що сталося, і причини чого, крім їхніх намірів знищення України і українців, невідомі", – написали у НАН.

Професору Василю Кладьку було 65 років. Він народився на Рівненщині. У 1986 році він захистив кандидатську роботу, у 2000-му – докторську. У 2015 році Василя Кладька було обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України.

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