Повітряні сили України зафіксували російський безпілотник, що перетнув кордон Польщі

Спершу БпЛА кружляв над Яворівським полігоном, а згодом заглибився на територію сусідньої держави.

Повітряні сили України зафіксували російський безпілотник на території Польщі. Про це повідомляться у телеграм-каналі ПСУ.

"Радіолокаційними засобами Повітряних Сил зафіксовано факт перетину державного кордону України у напрямку Польщі попередньо російського безпілотного авіаційного комплексу типу «Форпост». Безпілотник окупантів спершу кружляв над Яворівським полігоном, очевидно вивчаючи наслідки ракетного обстрілу на Львівщині, потім заглибився на територію Польщі, повернувся в український повітряних простір і був збитий нашою ППО. Рештки шукають", - йдеться у повідомленні.

Також у ПСУ заявили, що у сусідній Румунії впав БпЛА типу «Орлан-10», що є на озброєнні збройних сил Росії.

Загалом за добу українським військовим вдалося знищити 4 російські вертольоти і один літак окупантів.

Нагадаємо, що 14 березня у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від українського кордону, знайшли безпілотний літальний апарат, найімовірніше, російського походження.