Українські Сухопутні сили знищили 45 цілей противника від початку війни

З них 19 літаків російських окупантів.

Сухопутні війська ЗСУ завдяки силам протиповітряної оборони від початку війни знищили 45 цілей противника. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України від початку відкритої війни РФ проти нашої держави знищено 45 повітряних цілей противника:

- 19 літаків,

- 20 вертольотів,

- 5 БпЛА,

- 1 крилату ракету", - повідомив Залужний.

Нагадаємо, що на рахунку Повітряних сил Збройних сил України уже 77 літаків, 90 гелікоптерів ворога.