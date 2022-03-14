Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські Сухопутні сили знищили 45 цілей противника від початку війни

З них 19 літаків російських окупантів. 

Українські Сухопутні сили знищили 45 цілей противника від початку війни
Фото: 10 Гірсько- Штурмова Бригада

Сухопутні війська ЗСУ завдяки силам протиповітряної оборони від початку війни знищили 45 цілей противника. Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. 

"Засобами протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України від початку відкритої війни РФ проти нашої держави знищено 45 повітряних цілей противника:

- 19 літаків,

- 20 вертольотів,

- 5 БпЛА,

- 1 крилату ракету", - повідомив Залужний.

Нагадаємо, що на рахунку Повітряних сил Збройних сил України уже 77 літаків, 90 гелікоптерів ворога. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також