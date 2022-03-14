ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
«У цієї "стугни" вже п‘ятий російський танк на рахунку», – головнокомандувач ЗСУ опублікував відео знищення ворожої техніки
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Український опір армії РФ дивує американських генералів: комп'ютерні моделі доводили, що Росія переможе за 72-96 годин
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по полігону на Львівщині загинули 35 людей, поранено 134 (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія посилила охорону українсько-білоруського кордону підрозділами збройних сил Білорусі, - Генштаб

Окупанти, не маючи успіхів у просуванні територією України, обстрілюють житлові райони великих міст, а також знищують об’єкти військової та цивільної інфраструктури.

Росія посилила охорону українсько-білоруського кордону підрозділами збройних сил Білорусі, - Генштаб
Фото: dpsu.gov.ua

Російські загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами збройних сил Білорусі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформуючи про ситуацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 14 березня.

"Окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Головна мета ведення бойових дій на території нашої держави ворогом не досягнута. Отримуючи відсіч і несучи втрати, окупаційні війська все частіше змушені переходити до оборони та здаватися в полон українським захисникам", - зазначили в Генеральному штабі.

На більшості напрямків окупанти, намагаючись просунутися вперед, отримують опір ЗСУ і населення. 

Не маючи успіхів у захопленні нових територій, Росія знищує військову та цивільну інфраструктуру України через нанесення ракетно-бомбових ударів авіацією. Окупанти обстрілюють житлові райони великих міст і тим самим нехтують нормами Міжнародного гуманітарного права.

"Окупанти роблять спроби заволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон. Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, демонструючи масові приклади героїзму, відваги та високого професіоналізму, успішно знищують війська противника", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше у зведенні Генштаб повідомив, що Росія перегруповує свої війська з метою відновлення спроби наступу на Київ.

Згідно з оновленими даними, втрати окупантів станом на 14 березня становлять понад 12 тисяч особового складу, 389 танків, 1249 бойових броньованих машин та чимало іншої техніки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також