Окупанти, не маючи успіхів у просуванні територією України, обстрілюють житлові райони великих міст, а також знищують об’єкти військової та цивільної інфраструктури.

Російські загарбники посилили охорону українсько-білоруського кордону підрозділами збройних сил Білорусі.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, інформуючи про ситуацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 14 березня.

"Окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України. Головна мета ведення бойових дій на території нашої держави ворогом не досягнута. Отримуючи відсіч і несучи втрати, окупаційні війська все частіше змушені переходити до оборони та здаватися в полон українським захисникам", - зазначили в Генеральному штабі.

На більшості напрямків окупанти, намагаючись просунутися вперед, отримують опір ЗСУ і населення.

Не маючи успіхів у захопленні нових територій, Росія знищує військову та цивільну інфраструктуру України через нанесення ракетно-бомбових ударів авіацією. Окупанти обстрілюють житлові райони великих міст і тим самим нехтують нормами Міжнародного гуманітарного права.

"Окупанти роблять спроби заволодіти населеними пунктами в районі міста Ізюм. Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон. Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, демонструючи масові приклади героїзму, відваги та високого професіоналізму, успішно знищують війська противника", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше у зведенні Генштаб повідомив, що Росія перегруповує свої війська з метою відновлення спроби наступу на Київ.

Згідно з оновленими даними, втрати окупантів станом на 14 березня становлять понад 12 тисяч особового складу, 389 танків, 1249 бойових броньованих машин та чимало іншої техніки.