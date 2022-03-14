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"Український свідок" опублікував відео наслідків артобстрілу Оболонського району Києва

Близько п'ятої години ранку в житловий будинок на вулиці Богатирській, 20 влучив артснаряд.

"Український свідок" опублікував відео наслідків артобстрілу Оболонського району Києва
Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Відео з наслідками обстрілу Києва вранці 14 березня опублікували на YouTube-каналі проєкту "Український свідок".

Як ідеться в описі до відео, близько 5-ї ранку в житловий будинок на вулиці Богатирській, 20 влучив артснаряд.

"Внаслідок удару загинула 1 людина, ще 10 отримали поранення. З будинку евакуювали близько 70 мешканців, чиї квартири пошкоджені або зруйновані. Люди евакуювалися як могли та завдячують своїм порятунком військовим територіальної оборони і працівникам надзвичайних служб", - повідомили на каналі "Українського свідка".

Волонтери проєкту зібрали коментарі мешканців будинку, які постраждали від обстрілу.

"Ми не бачили, що це прилетіло. Ми чули лише вибух і пожежу - це все, що ми бачили", - розповідає пані Тетяна. 

Не взявши телефонів, документів, їжі, води, одягу люди почали виходити з будинку будь-якими можливими шляхами, кажуть волонтери.

Одразу після вибуху на місце приїхали військові територіальної оборони та працівники ДСНС, які гасили пожежу, вибивали двері, щоб розблокувати вихід, допомагали мешканцям спускатися з вищих поверхів. 

На щастя, заселеними були небагато квартир. Рятувальники евакуювали 81 мешканця, з яких 10 отримали поранення. 1 людина загинула. 

Нагадаємо, 14 березня очільник столиці Віталій Кличко розповів про ліквідацію наслідків російських атак на Київ.

Близько 11:00 сьогодні, 14 березня, сили ППО збили російську ракету. Її уламки впали на житловий будинок на Подолі.

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