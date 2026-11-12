Обстріли змушують київські готелі заново рахувати сезон

У вересні Київ провів під повітряною тривогою близько 242 годин, у жовтні — 195, а листопад — ще попереду. Ці години можна порахувати майже до хвилини. А от економічні наслідки для готелів порахувати складніше: частину з них у звітах не видно. Коли компанія скасовує заброньовану конференцію, готель бачить збиток: є домовленість і відомо, на яку виручку він розраховував. А якщо після атаки команда вирішує провести зустріч онлайн замість поїздки до Києва, скасування не буде: просто не з’явиться запит на номери, зал та обіди для учасників. У звітах це лише менша кількість запитів, причину якої не видно.

Фото: ОПУ

Попит, якого не видно у звітах

З вересня я бачу те, чого не було від перших місяців вторгнення: бізнес виїжджає з Києва на Захід чи за кордон або йде в онлайн. Працювати під безперервними тривогами складно. Осінь в столиці — пік ділового сезону, але з’їзди й конгреси цього року переносять на Захід, а, за словами моїх партнерів, деякі компанії скорочують ці статті в бюджетах на 2027-й.

Гості скасовують бронювання, компанії релокуються, а після кожної масованої атаки невизначеність повертається: готель готовий приймати гостей, а рішення про заїзд ухвалює гість.

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Візьмімо дводенну конференцію, яку компанія перенесла до іншого міста. Готель встигне продати номери іншим гостям, і завантаження наприкінці місяця буде таким, як планували. Але зал і обід оплатять уже в іншому місті: у звіті власника — зайняті номери, у графіку банкетної служби — на одну зміну менше.

У ресторанів наслідки видно з вулиці: VATRA оголосила перерву до весни, Mushlya на Хрещатику пішла на зимову паузу. За оцінкою експертки Ольги Насонової, відвідуваність столичних закладів скоротилася на 25–30%, а близько 20% можуть тимчасово призупинити роботу. Для готелів зіставної оцінки немає, але власникам в обох галузях доводиться рахувати дві суми: скільки коштує працювати за меншого попиту і скільки коштуватиме знову зібрати команду після паузи.

Як тримати готель, коли гостей мало

Різниця з весною 2022 року у швидкості реакції. Наскільки швидко бізнес готовий відновлюватися. Якщо він робитиме це поступово, то або не виживе, або йому потрібно закриватися. Залу можна відремонтувати до погодженої дати, але якщо замовник уже домовився з іншим майданчиком, виручка не повернеться. У ніч на 19 жовтня удар прийшов і до нашого комплексу, але готелі продовжили працювати, а за кілька днів ми вже були готові приймати заходи на мінус другому рівні паркінгу.

Ринок голодний і конкуренція стає жорсткішою. Людей в Києві на зиму залишається значно менше, а компанії змінюють свої плани в залежності від безпекової ситуації в Києві. Після удару компанія може змінити плани за один дзвінок. Поки один майданчик з’ясовує, чи зможе прийняти групу, конкуренти вже телефонують замовнику. У них вільні зали, а з конференцією вони можуть забрати й поселення, і харчування учасників. Залу можна встигнути відремонтувати до потрібної дати. Але якщо клієнт уже підписав договір в іншому місці, відкривати її доведеться порожньою.

Ми вже в середині ділового сезону, і частина планів, з якими готелі входили в осінь, змінюється просто зараз — і попереду зима. Цей час вимагає терпіння, автономних систем та укриттів. Також власник може скористатися вікном, якого раніше не було: сонячні панелі, навчання команди, сильні пропозиції на момент, коли ринок прокинеться. А також оптимізація — порахувати, що закривати: іноді поверх чи корпус, і все залежить від того, чи можна окремо зменшити опалення в порожньому крилі.

Підземні приміщення — сильний актив. Наприклад, в Тель-Авіві муніципалітет надає митцям громадські укриття для роботи: у звичайний день таке приміщення слугує майстернею. Для готельєра в цьому є економічна логіка. Укриття потрібно утримувати щодня. Якщо приміщення придатне для ділових заходів, у звичайний час його можна здавати під конференції, зберігаючи готовність прийняти людей під час тривоги.

Проте багато залежить від запасу міцності: хто має дохід за кордоном, може перечекати цей час спокійніше. Якщо все тримається на київському об’єкті, кожне рішення вимірюється терміном окупності. Найважче, на мою думку, — команда. Я завжди кажу, що офіс можна втратити, а команду ні, бо з сильною командою бізнес відновиться. Поверх відкрити простіше, ніж зібрати зміну заново, тож кістяк я б зберігав.

Що буде після зими

Частина замовлень може повернутися ще до весни. Якщо компанія відклала захід, але зберегла на нього кошти в бюджеті до кінця року, їй не доведеться заново погоджувати витрати. Щойно безпекова ситуація дозволить зібрати людей у Києві, організатор зможе повернутися до готелю з конкретною датою. За такого сценарію перші запити можуть надійти того ж дня.

Наслідки осінніх обстрілів київські готелі можуть відчувати й після зими. Саме зараз багато компаній формують бюджети на 2027 рік і вирішують, де проводитимуть весняні заходи. Якщо конференцію вже погодили в іншому місті або викреслили з кошторису, кілька спокійних тижнів у Києві навряд чи повернуть це замовлення. Тому й готелям варто готувати пропозиції на весну вже зараз, поки ці рішення ще ухвалюють.

Колись я сказав Forbes, що для правильного бізнесу всі часи хороші. Додам: часи хороші для того, хто до них підготувався.