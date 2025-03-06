Росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблі і поранені (оновлено)

Наслідки російського удару по Кривому Рогу 5 березня 2025 року

Ввечері 5 березня російська армія завдала ракетного удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок удару росіян сталася пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура.

“Ймовірно, під завалами можуть бути люди. Інформацію щодо наслідків уточнюємо”, - повідомив Лисак.

Він закликав залишатись у безпечному місці до кінця тривоги, оскільки небезпека все ще триває.

Оновлено 00:46 6 березня: Двоє людей загинули та 28 поранених у Кривому Розі. Серед них – одна дитина.

Оновлено 22:53 "На жаль, у Кривому Розі є загиблий. Це 53-річний чоловік. Постраждалих троє. Всі ушпиталені. Двоє – "важкі". Одна жінка в стані середньої тяжкості", - написав Сергій Лисак.

Оновлено 23:01 В ДСНС повідомили, що російська ракета влучила в п'ятиповерховий готель, спричинивши пожежу. Зруйновано сходову клітину, під завалами можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці, врятовано 14 людей.