Зеленський: українські військові на фронті забезпечені всім необхідним

Під час вечірного звернення президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові на фронті забезпечені усім необхідним для виконання бойових завдань.

"Доповідь Головкома Сирського – фронт, Курськ, наші позиції, наші дії. Бригади забезпечені всім необхідним. Я дякую нашим воїнам: стійкість армії – це впевненість усього народу і, звісно, – це впевненість нашої дипломатії", – зазначає Зеленський.

Глава держави додає, що Україна працює над розширенням власного виробництва зброї, зокрема дронів. "Це передусім дрони для нашого фронту, для того, щоб берегти життя наших воїнів".

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