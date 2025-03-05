Зеленський: українські військові на фронті забезпечені всім необхідним

Під час вечірного звернення президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові на фронті забезпечені усім необхідним для виконання бойових завдань.
"Доповідь Головкома Сирського – фронт, Курськ, наші позиції, наші дії. Бригади забезпечені всім необхідним. Я дякую нашим воїнам: стійкість армії – це впевненість усього народу і, звісно, – це впевненість нашої дипломатії", – зазначає Зеленський.
Глава держави додає, що Україна працює над розширенням власного виробництва зброї, зокрема дронів. "Це передусім дрони для нашого фронту, для того, щоб берегти життя наших воїнів".
Зупинка американської допомоги Україні
- Нині стало відомо про рішення Дональда Трампа зупинити всю військову допомогу Україні. Це стосується всього, що не встигли поставити на українську територію, зокрема й озброєння, яке було вже в дорозі.
- За даними американської преси, відповідне рішення Трамп ухвалив після консультацій з найближчими радниками. За декілька годин до того, як інформація просочилася в ЗМІ, Трамп у соцмережі анонсував "великий вечір" та критикував українського президента за слова про те, що до угоди про мир ще далеко.
- Зупинка постачань послідувала за нападками на українського президента в Білому домі, де Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили його в неповазі, невдячності і небажанні укласти мир. Володимир Зеленський неодноразово висловлював вдячність американцям за всю надану підтримку і наголошував на її критичній важливості. Однак він підкреслював, що просте припинення вогню без гарантій безпеки не може бути миром, бо Росія вже 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню. Тож, на думку глави держави, перед тим, як підписувати з росіянами мирну угоду, треба визначити, які гарантії матиме Україна і хто саме відповідатиме за ці гарантії.
- Американська ж адміністрація тисне, щоб Україна спершу погодилася на "мир", а тоді вже отримала гарантії безпеки.
- За інформацією від міністра оборони, допомога від США тривала принаймні станом на 3 березня. Вся допомога, яка була розписана пакетами за попередньої адміністрації Джо Байдена, надходила Україні.