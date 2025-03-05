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ОВА: минулого тижня росіяни скинули 108 авіабомб на Костянтинівку Донецької області

Унаслідок ворожих авіаударів 16 людей загинули і 38 поранені.

ОВА: минулого тижня росіяни скинули 108 авіабомб на Костянтинівку Донецької області
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

За минулий тиждень армія РФ скинула 108 авіабомб на місто Костянтинівка Донецької області, внаслідок авіаударів 16 людей загинули і 38 поранені.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в телеефірі, пише "УП".

"Тільки за останній тиждень по місту Костянтинівка ворог скинув 108 авіабомб. Це і КАБи, і ФАБи. 16 людей загинули та 38 отримали поранення", — повідомляє Філашкін.

Очільник ОВА наголошує, що через такі активні обстріли евакуація цивільних прискорилася не лише у Костянтинівці, а й у Покровську. За останній тиждень більше 5000 людей евакуювалися з цих міст.

За словами Філашкіна, у Костянтинівці досі працюють шість відділень Укрпошти, але вони лише відправляють посилки. Також у відділеннях можна отримати соціальні виплати.

Через бойові дії в 138 населених пунктах області відсутнє електричне, газове і водне постачання.

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