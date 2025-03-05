Генштаб: ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Вовчанському напрямку

Від початку доби на фронті відбулося 59 боєзіткнень. Бої тривають.

Від початку доби на фронті відбулося 59 бойових зіткнень. Найважче на Покровському напрямку, також ворог намагається прорватися у напрямку Вовчанська на Харківщині.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Від ворожих артилерійських обстрілів з території росії постраждали райони населених пунктів Хрінівка, Ясна Поляна Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області.

Триває бій на Харківському напрямку, російські окупанти намагаються прорвати оборонні рубежі українського війська у напрямку Вовчанська. Ситуація перебуває під контролем Сил оборони, наші захисники дають гідну відсіч російським загарбникам.

На Куп’янському напрямку противник один раз атакував позиції наших підрозділів у районі населеного пункту Голубівка, але наші захисники успішно зупинили ворожі намагання йти вперед.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції українців поблизу Новомихайлівки та Нового. Наразі тривають чотири боєзіткнення.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки противника в районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Торецька, Дачного та Диліївки, де Сили оборони відбили дев’ять штурмів російських підрозділів, ще три боєзіткнення тривають дотепер.

З початку доби на Покровському напрямку противник здійснив 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Богданівки, Котлярівки та Андріївки. Сили оборони стримують натиск і відбили всі атаки противника. Окупанти завдали авіаційних ударів керованими бомбами по районах населених пунктів Зелене Поле, Покровськ, Чунишине та Олексіївка. Втрати ворога уточнюються.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили дві атаки окупаційної армії в районі Костянтинополя та Бурлацького. Противник завдав авіаударів в районах населених пунктів Одрадне та Веселе.

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Гуляйполе, Шевченко, Залізничне та Новопіль.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожу атаку в напрямку Кам’янського.

На Курському напрямку українські захисники відбили вісім атак загарбників, ще чотири боєзіткнення тривають.

Крім того, ворог здійснив 226 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню, завдав сім авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб.

На Сіверському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.