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​КМВА пропонує змінити формат перепусток для пересування під час комендантської години і прив'язати їх до цифрового реєстру

Нарікання на зловживання надходять як публічно, так і непублічно.

​КМВА пропонує змінити формат перепусток для пересування під час комендантської години і прив'язати їх до цифрового реєстру
Фото: КМВА

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пропонує переглянути алгоритм видачі, контролю та форму перепусток для руху під час комендантської години.

Про це він повідомив у Telegram.

"Система, яка існує зараз - вичерпала себе. Нарікання на зловживання надходять як публічно, так і непублічно. Оновлення перепусток шляхом їх щорічної зміни - недостатній спосіб контролю. Як і проведення звірок чи перевірок в ручному режимі", - написав Ткаченко. 

Він вважає, що варто застосувати цифрові інструменти для усунення зловживань. Такі практики, за його словами, вже успішно впроваджені в інших громадах.

"Ми можемо прив'язати кожну перепустку до цифрового реєстру. Доступ до нього буде в правоохоронних органів та відповідних військових структур. Посилання на інструмент підтвердження перепустки буде на кожному бланку. Це QR-код, який будуть зчитувати при зупинці транспорту під час комендантської години. Ми можемо синхронізувати доступ до інструментів верифікації як по Києву, так і по Київській області. Таким чином швидко та без маніпуляцій визначимо: хто, коли, як і для чого отримав перепустку. І покінчимо зі зловживаннями та підробними документами", - пояснив голова КМВА.

Він упевнений, що його пропозицію підтримають і в Силах оборони, і в КМВА.

Раніше Ткаченко звинуватив КМДА у необґрунтованій видачі перепусток для руху під час комендантської години. 

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