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​Київська влада знову припинила онлайн-трансляцію Reuters з Майдану

Після того як голова КМДА звернувся до Служби безпеки, трансляцію оперативно зупинили.

​Київська влада знову припинила онлайн-трансляцію Reuters з Майдану
Фото: Скриншот відео

Інформаційне агентство Reutres знову розпочинало пряму трансляцію з майдану Незалежності в Києві. Однак, дозволу на це місцева влада не давала. 

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, після звернення до Служби безпеки трансляцію оперативно зупинили.

Відеотрансляція досі доступна на ютуб-каналі агентства. Камера знімала пішохідну частину майдану в напрямку монумента Незалежності. Загалом трансляція тривала близько години і називалася: "НАЖИВО: Майдан Незалежності в Києві після того, як Білий дім заявив, що США припиняють військову допомогу". 

Раніше, 17 лютого, Reuters запустило прямий ефір із видом на Майдан Незалежності. Тоді Ткаченко також звертався до правоохоронних органів і трансляцію припинили.

З початку повномасштабного вторгнення онлайн-трансляції в Україні були припинені з міркувань безпеки. 

  • У ніч з 15 на 16 лютого 2022 року, перед повномасштабним вторгненням Росії, Reuters запустило пряму трансляцію з Майдану Незалежності. Тоді агентство критикували, бо воно, мовляв, готувалося показувати бомбардування столиці України в прямому ефірі, а на трансляцію прилетів дрон із оголошенням "Продам гараж" із номером посольства Росії.
  • 24 лютого о п'ятій ранку президент Росії Владімір Путін оголосив війну Україні. 
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