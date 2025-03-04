​Київська влада знову припинила онлайн-трансляцію Reuters з Майдану

Після того як голова КМДА звернувся до Служби безпеки, трансляцію оперативно зупинили.

Інформаційне агентство Reutres знову розпочинало пряму трансляцію з майдану Незалежності в Києві. Однак, дозволу на це місцева влада не давала.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, після звернення до Служби безпеки трансляцію оперативно зупинили.

Відеотрансляція досі доступна на ютуб-каналі агентства. Камера знімала пішохідну частину майдану в напрямку монумента Незалежності. Загалом трансляція тривала близько години і називалася: "НАЖИВО: Майдан Незалежності в Києві після того, як Білий дім заявив, що США припиняють військову допомогу".

Раніше, 17 лютого, Reuters запустило прямий ефір із видом на Майдан Незалежності. Тоді Ткаченко також звертався до правоохоронних органів і трансляцію припинили.

З початку повномасштабного вторгнення онлайн-трансляції в Україні були припинені з міркувань безпеки.