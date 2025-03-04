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На Донеччині Сили оборони уразили командний пункт окупантів

Пункт знаходиться в населеному пункті Калініна. 

На Донеччині Сили оборони уразили командний пункт окупантів
Ілюстративне фото
Фото: Фото з відкритих джерел

Учора Повітряні Сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії в населеному пункті Калініна Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин (підрозділів) повітряно-десантної дивізії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця операція - ще один крок до знищення військового потенціалу агресора та звільнення української землі. 

"Збройні Сили України не зупиняться, доки окупаційна армія не втратить здатність вести війну", - наголосили військові.

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