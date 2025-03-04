На Донеччині Сили оборони уразили командний пункт окупантів

Учора Повітряні Сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління 98-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії збройних сил Росії в населеному пункті Калініна Донецької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Внаслідок ураження порушено систему управління окупаційних військ, що суттєво ускладнило координацію дій військових частин (підрозділів) повітряно-десантної дивізії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця операція - ще один крок до знищення військового потенціалу агресора та звільнення української землі.

"Збройні Сили України не зупиняться, доки окупаційна армія не втратить здатність вести війну", - наголосили військові.