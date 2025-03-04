The Hill: сенатори-республіканці сподіваються на нормалізацію стосунків Трампа і Зеленського

Ряд сенаторів від Республіканської партії висловили сподівання, що переговори між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським відновляться, оскільки подальша підтримка України з боку США має вирішальне значення для досягнення успіху на переговорах з Росією.
Про це повідомляє The Hill.
«Погіршення ситуації на цій зустрічі (Дональда Трампа та Володимира Зеленського) було дуже прикрим, враховуючи ставки. Немає жодних сумнівів, що Путін є агресором в Україні та здійснив жорстокий, неспровокований напад», – сказала голова Комітету з асигнувань Сенату Сьюзен Коллінз, провідний спікер Республіканської партії з питань національної безпеки.
«Я справді сподіваюся, що ми зможемо прийти до справедливого та міцного миру для України, але ми не можемо забувати, хто почав цю війну», – додала вона.
«Я просто сподіваюся, що вони (Україна та США) зможуть повернути все на правильний шлях і що всі подвоять свої зусилля. Це історична можливість, потенційно історична угода, – сказав лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун. – Очевидно, що минулий тиждень був упущеною можливістю. Але я думаю, що якщо люди працюють добросовісно, я думаю, що ми зможемо повернути все».
Сенатор-республіканець Джим Джастіс зазначив, що п’ятнична зустріч у Білому домі була «м’яко кажучи, розчаруванням», при цьому він звинуватив Володимира Зеленського в тому, що він не виявив достатньо поваги до Дональда Трампа в Овальному кабінеті.
«Я сподіваюся і молюся, що ми зможемо це вирішити», — сказав він,додавши, що «незручну ситуацію щиро спровокував» Зеленський, а не Трамп і не віце-президент Венс.
З іншого боку, сенатор Ліза Мурковскі розкритикувала зневажливе ставлення Трампа до Зеленського, заявивши, що жорстоке приниження Зеленського Трампом і Венсом перед усім світом викликало у неї «нудоту».
«Цей тиждень почався з того, що чиновники адміністрації відмовилися визнати, що Росія почала війну в Україні. Закінчується напруженою, шокуючою розмовою в Овальному кабінеті та шепотом з Білого дому, що вони можуть спробувати припинити будь-яку підтримку України США, – написала вона на X. – Я знаю, що зовнішня політика не для слабкодухих, але зараз мене нудить, оскільки адміністрація, здається, відходить від наших союзників і приймає Путіна, який є загрозою для демократії та цінностей США в усьому світі».
Конфлікт у Білому домі і зупинка американської допомоги Україні
- Нині стало відомо про рішення Дональда Трампа зупинити всю військову допомогу Україні. Це стосується всього, що не встигли поставити на українську територію, зокрема й озброєння, яке було вже в дорозі.
- За даними американської преси, відповідне рішення Трамп ухвалив після консультацій з найближчими радниками. За декілька годин до того, як інформація просочилася в ЗМІ, Трамп у соцмережі анонсував "великий вечір" та критикував українського президента за слова про те, що до угоди про мир ще далеко.
- Зупинка постачань послідувала за нападками на українського президента в Білому домі, де Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс звинуватили його в неповазі, невдячності і небажанні укласти мир. Володимир Зеленський неодноразово висловлював вдячність американцям за всю надану підтримку і наголошував на її критичній важливості. Однак він підкреслював, що просте припинення вогню без гарантій безпеки не може бути миром, бо Росія вже 25 разів порушувала домовленості про припинення вогню. Тож, на думку глави держави, перед тим, як підписувати з росіянами мирну угоду, треба визначити, які гарантії матиме Україна і хто саме відповідатиме за ці гарантії.
- Американська ж адміністрація тисне, щоб Україна спершу погодилася на "мир", а тоді вже отримала гарантії безпеки.