The Hill: сенатори-республіканці сподіваються на нормалізацію стосунків Трампа і Зеленського

Ряд сенаторів від Республіканської партії висловили сподівання, що переговори між Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським відновляться, оскільки подальша підтримка України з боку США має вирішальне значення для досягнення успіху на переговорах з Росією.

Про це повідомляє The Hill.

«Погіршення ситуації на цій зустрічі (Дональда Трампа та Володимира Зеленського) було дуже прикрим, враховуючи ставки. Немає жодних сумнівів, що Путін є агресором в Україні та здійснив жорстокий, неспровокований напад», – сказала голова Комітету з асигнувань Сенату Сьюзен Коллінз, провідний спікер Республіканської партії з питань національної безпеки.

«Я справді сподіваюся, що ми зможемо прийти до справедливого та міцного миру для України, але ми не можемо забувати, хто почав цю війну», – додала вона.

«Я просто сподіваюся, що вони (Україна та США) зможуть повернути все на правильний шлях і що всі подвоять свої зусилля. Це історична можливість, потенційно історична угода, – сказав лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун. – Очевидно, що минулий тиждень був упущеною можливістю. Але я думаю, що якщо люди працюють добросовісно, я думаю, що ми зможемо повернути все».

Сенатор-республіканець Джим Джастіс зазначив, що п’ятнична зустріч у Білому домі була «м’яко кажучи, розчаруванням», при цьому він звинуватив Володимира Зеленського в тому, що він не виявив достатньо поваги до Дональда Трампа в Овальному кабінеті.

«Я сподіваюся і молюся, що ми зможемо це вирішити», — сказав він,додавши, що «незручну ситуацію щиро спровокував» Зеленський, а не Трамп і не віце-президент Венс.

З іншого боку, сенатор Ліза Мурковскі розкритикувала зневажливе ставлення Трампа до Зеленського, заявивши, що жорстоке приниження Зеленського Трампом і Венсом перед усім світом викликало у неї «нудоту».

«Цей тиждень почався з того, що чиновники адміністрації відмовилися визнати, що Росія почала війну в Україні. Закінчується напруженою, шокуючою розмовою в Овальному кабінеті та шепотом з Білого дому, що вони можуть спробувати припинити будь-яку підтримку України США, – написала вона на X. – Я знаю, що зовнішня політика не для слабкодухих, але зараз мене нудить, оскільки адміністрація, здається, відходить від наших союзників і приймає Путіна, який є загрозою для демократії та цінностей США в усьому світі».

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