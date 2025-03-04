Австралія готова відправити своїх миротворців до України

Австралія відкрита для участі у миротворчих операціях в Україні.
Про це заявив прем’єр-міністр країни Ентоні Албанезе, пише Bloomberg.
Глава австралійського уряду сказав, що його країна "підтримує народ України і президента Зеленського", і боротьба Києва із Росією полягає в захисті міжнародного права.
"Зараз ведеться дискусія щодо можливого миротворчого процесу, і, з точки зору мого уряду, ми відкриті до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому", – наголосив він.
Австралія вже виділила на військову підтримку України понад 1,3 мільярда австралійських доларів (808 мільйонів доларів). Останніми тижнями Австралія підтвердила свою рішучу підтримку України, незважаючи на те, що Трамп посилив критику Зеленського.
- За словами українського президента, вісім країн дивляться "з позитивом" на ідею розміщення в Україні іноземного миротоворчого контингенту. Це нордично-балтійські країни.
- Раніше він казав, що Україна підтримує відправку іноземних військ в якості миротворців. На Мюнхенській безпековій конференції він зазначив, що план із кількістю миротворців та місцями, де вони можуть бути розміщені, вже є. Йтися може про кількість до 220 000 осіб. Україна готова, щоб миротворці були лише з числа її громадян, але їх треба озброїти озброєнням НАТО, а також їх треба забезпечувати. Сама вона цього зробити не зможе.
- 17 лютого британський прем'єр-міністр Кір Стармер прямо сказав про підтримку ідеї надсилання до України британських військових як гарантію безпеки після досягнення мирної угоди. Трамп, говорячи про розміщення в Україні іноземних миротворців, сказав, що він не заперечує. Однак самі США відправляти свої війська не хочуть.
- Ще у січні президент Франції заявив, що розглядає введення своїх миротворчих контингентів в Україну. Він разом із Стармером і прем'єром Польщі Дональдом Туском обговорювали це питання з президентом Володимиром Зеленським.
- Детальніше у матеріалі LB.ua "Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки".