В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Bloomberg: Трамп вирішив зупинити всю військову допомогу Україні
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський зустрінеться із Трампом, якщо той запросить "для вирішення реальних проблем"
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Зеленський про можливість припинення допомоги від США: працюємо, щоб сюрпризів не було
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Польські дисиденти звернулися до Трампа: Ми з жахом і огидою дивилися трансляцію вашої розмови з президентом Зеленським
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
Скібіцький: Росія документально прописала, що влада України має бути проросійською або нейтральною
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
​Михайло Гончар, експерт з енергетичної безпеки: «Щоб російська економіка пішла у штопор, ціна на нафту має бути $50 за барель»
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
ГоловнаСвіт

Австралія готова відправити своїх миротворців до України

Про це заявив прем'єр-міністр країни.

Австралія готова відправити своїх миротворців до України

Австралія відкрита для участі у миротворчих операціях в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр країни Ентоні Албанезе, пише Bloomberg.

Глава австралійського уряду сказав, що його країна "підтримує народ України і президента Зеленського", і боротьба Києва із Росією полягає в захисті міжнародного права. 

"Зараз ведеться дискусія щодо можливого миротворчого процесу, і, з точки зору мого уряду, ми відкриті до розгляду будь-яких пропозицій у майбутньому", – наголосив він. 

Австралія вже виділила на військову підтримку України понад 1,3 мільярда австралійських доларів (808 мільйонів доларів). Останніми тижнями Австралія підтвердила свою рішучу підтримку України, незважаючи на те, що Трамп посилив критику Зеленського.

  • За словами українського президента, вісім країн дивляться "з позитивом" на ідею розміщення в Україні іноземного миротоворчого контингенту. Це нордично-балтійські країни.
  • Раніше він казав, що Україна підтримує відправку іноземних військ в якості миротворців. На Мюнхенській безпековій конференції він зазначив, що план із кількістю миротворців та місцями, де вони можуть бути розміщені, вже є. Йтися може про кількість до 220 000 осіб. Україна готова, щоб миротворці були лише з числа її громадян, але їх треба озброїти озброєнням НАТО, а також їх треба забезпечувати. Сама вона цього зробити не зможе.
  • 17 лютого британський прем'єр-міністр Кір Стармер прямо сказав про підтримку ідеї надсилання до України британських військових як гарантію безпеки після досягнення мирної угоди. Трамп, говорячи про розміщення в Україні іноземних миротворців, сказав, що він не заперечує. Однак самі США відправляти свої війська не хочуть. 
  • Ще у січні президент Франції заявив, що розглядає введення своїх миротворчих контингентів в Україну. Він разом із Стармером і прем'єром Польщі Дональдом Туском обговорювали це питання з президентом Володимиром Зеленським. 
  • Детальніше у матеріалі  LB.ua "Британські і французькі миротворці та гарантії безпеки".
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies