Запуск ракети Ілона Маска відклали за 40 секунд до старту

У понеділок компанія SpaceX, що належить мільярдеру Ілону Маску, не змогла здійснити запланований тестовий політ найбільшої космічної ракети Starship.

Як пише Associated Press, зворотний відлік до запуску зупинився на позначці 40 секунд. Інженери попередили про наявність проблем, що не дозволили 123-метровій ракеті вирушити на орбіту.

У SpaceX стверджують, що в разі швидкого усунення негараздів запуск може бути здійснено у вівторок, 4 березня.

Starship, яка вже заброньована NASA для висадки на Місяць до 2030 року та має бути використана для першого пілотованого польоту на Марс, останнім часом викликає побоювання щодо надійності. Минулий тестовий запуск у січні завершився вибухом над Атлантичним океаном.