Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Зеленський розповів, що на початку великої війни під час замаху на нього в Офісі президента загинули люди
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Порошенко: “ЄС” не ставить під сумнів легітимність президента Зеленського
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Директорку Moon Records судитимуть за підозрою у заволодінні 1,5 млн грн від авторських прав на пісні Скрябіна
Депутатка Ради розповіла, що її колеги вивозили за кордон десятки військовозобов’язаних як своїх «водіїв»
Депутатка Ради розповіла, що її колеги вивозили за кордон десятки військовозобов’язаних як своїх «водіїв»
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
Президент США продовжив ще на рік санкції проти Росії
У США знайшли мертвими оскароносного актора Джина Хекмана і його дружину
У США знайшли мертвими оскароносного актора Джина Хекмана і його дружину
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Трамп сказав, що допомога Україні може тривати, поки не досягнуть угоди з Росією
Богдан Кротевич: з військового сектору я не збираюсь йти
Богдан Кротевич: з військового сектору я не збираюсь йти
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
ГоловнаСвіт

Компанія Джеффа Безоса організує перший приватний політ у космос у форматі "виключно для жінок"

На борту ракети New Shephard будуть наречена мільярдера та популярна співачка. 

Компанія Джеффа Безоса організує перший приватний політ у космос у форматі "виключно для жінок"
Запуск ракети New Shepard
Фото: blueorigin.com

Компанія Blue Origin, що належить засновнику Amazon та колись найбагатшому бізнесмену планети Джеффу Безосу, оголосила про запуск цьогоріч першої приватної космічної мандрівки, під час якої на борту ракети будуть лише жінки.

Як пише BBC, до екіпажу увійдуть відома співачка Кеті Перрі, наречена Безоса Лорен Санчез, телеведуча Ґейл Кінг, колишня співробітниця NASA Аїша Боу, правозахисниця та активістка Аманда Нгуєн та кінопродюсерка Керіанна Флінн.   

Ракета New Shephard, за допомогою якої буде здійснено політ, є повністю автономною та не потребує керування. Космічний туризм триває усього лише 11 хвилин, під час яких літальний апарат перетинає так звану лінію Кармана на висоті 100 кілометрів - умовну межу між атмосферою та космосом. 

Точна дата жіночої мандрівки ще не відома, проте її очікують навесні, а конкретно - до 23 квітня, коли у Кеті Перрі стартує масштабний концертний тур.  

﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies