Компанія Джеффа Безоса організує перший приватний політ у космос у форматі "виключно для жінок"

На борту ракети New Shephard будуть наречена мільярдера та популярна співачка.

Компанія Blue Origin, що належить засновнику Amazon та колись найбагатшому бізнесмену планети Джеффу Безосу, оголосила про запуск цьогоріч першої приватної космічної мандрівки, під час якої на борту ракети будуть лише жінки.

Як пише BBC, до екіпажу увійдуть відома співачка Кеті Перрі, наречена Безоса Лорен Санчез, телеведуча Ґейл Кінг, колишня співробітниця NASA Аїша Боу, правозахисниця та активістка Аманда Нгуєн та кінопродюсерка Керіанна Флінн.

Ракета New Shephard, за допомогою якої буде здійснено політ, є повністю автономною та не потребує керування. Космічний туризм триває усього лише 11 хвилин, під час яких літальний апарат перетинає так звану лінію Кармана на висоті 100 кілометрів - умовну межу між атмосферою та космосом.

Точна дата жіночої мандрівки ще не відома, проте її очікують навесні, а конкретно - до 23 квітня, коли у Кеті Перрі стартує масштабний концертний тур.