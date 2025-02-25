Ймовірність зіткнення Землі з астероїдом у 2032 році зменшили до нуля

Ще тиждень тому це був найнебезпечніший об'єкт за час спостережень.

Астероїд 2024 YR4, який встиг стати небесним тілом з найбільшим в новітній історії шансом на зіткнення із Землею, більше не становить загрози. Астрономи офіційно зменшили ймовірність його падіння на нашу планету практично до нуля.

Як пише IFL Science, нині вірогідність перетинання траєкторій Землі з 90-метровою кам'яною брилою становить лише 0,0039%, або ж 1 шанс з 26 тисяч.

Таким чином астероїд, який має пролетіти повз нас у грудні 2032 року, отримав нову оцінку "нуль" за так званою Туринською шкалою, яка визначає ймовірність знищення людської цивілізації через "зустріч" з космічними об'єктами. Раніше в нього була "трійка".

Ситуація, коли виявлений астероїд спершу викликає певну тривогу, але загроза швидко зникає, досить типова для сучасних досліджень космосу. За правилами NASA, лише у випадку 10% ймовірності зіткнення вчені повідомлять ООН та уряди країн про необхідність вжити певних заходів.