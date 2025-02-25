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ЄС офіційно відновив дипломатичний діалог з Ізраїлем

Вперше з 2022 року відбулося засідання Ради асоціації Євросоюз-Ізраїль.

ЄС офіційно відновив дипломатичний діалог з Ізраїлем
Кая Каллас та Гідеон Саар
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар у понеділок у Брюсселі зустрівся з очільницею дипломатії Європейського Союзу Каєю Каллас задля відновлення діалогу, який був припинений внаслідок війни у Смузі Гази.

Як пише Reuters, розмова відбулася в межах засідання Ради асоціації Євросоюз-Ізраїль, яка не збиралася з 2022 року. Саар заявив, що відносини з Європою "не мають бути заручниками" конфлікту з палестинськими угрупованнями. 

Минулоріч Іспанія та Ірландія, які визнали незалежність Палестини, звернулися до Єврокомісії з вимогою надати оцінку виконанню Ізраїлем зобов'язань щодо прав людини, взятих на себе під час підписання угоди про асоціацію. Лише нещодавно у блоці змогли погодити спільну компромісну позицію, яка дозволяє продовжити співпрацю з Ізраїлем, не відкидаючи занепокоєнь щодо дотримання принципів гуманітарного права. 

Кая Каллас назвала спілкування з ізраїльським колегою "щирим" та підкреслила, що у ЄС наполягають на можливості палестинців Гази "безпечно й гідно повернутися у свої домівки" - що суперечить плану Дональда Трампа щодо їхнього повного й безповоротного відселення.

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