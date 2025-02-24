​Лідерам G7 не вдалося узгодити спільну заяву до річниці російського вторгнення

Лідери держав “Великої сімки” не змогли узгодити в понеділок спільну заяву під час віртуальної зустрічі, що відбулася в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, після того, як США відмовилися схвалити текст, який містив посилання на агресію Росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Обговорення все ще тривають, щоб спробувати знайти компромісний текст, повідомили офіційні особи, поінформовані про переговори, припустивши, що такий текст може з’явитися завтра.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США виступили проти того, щоб назвати Росію агресором у заяві G7.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що поспілкувався з Дональдом Трампом під час віртуального саміту G7; він назвав розмову “хорошою” та висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку США.