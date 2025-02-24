Каллас: ЄС вже готує 17 пакет санкцій проти Росії

Під час пресконференції за підсумками Ради міністрів ЄС із закордонних справ глава євродипломатії Кая Каллас заявила, що Євросоюз посилює тиск на країну-агресорку і вже готує 17 пакет санкцій проти Росії, пише "Укрінформ".

"Ніхто в Європі не хоче продовження війни, і ніхто не хоче продовження війни менше, ніж українці. Вони хочуть досягти миру на власній території. Саме тому ми маємо бути дійсно сильними у діях проти агресора та досягати миру через силу. ЄС стоїть поряд з Україною, ми обіцяли це, і ми це робимо. Сьогодні ми ухвалили важливі рішення, зокрема, 16 пакет санкцій, які включають декілька важливих моментів, і ми продовжуємо працювати над 17 пакетом", — наголосила Каллас.

Глава євродипломатії нагадала, що сьогодні, 24 лютого, третя річниця від початку російської війни в Україні.

"Немає питання про те, хто є агресором, і хто є жертвою у цій ситуації. Росія розпочала бомбардувати Україну 24 лютого 2022 року та продовжує це робити і зараз", — наголосила євродипломат.

Кая Каллас додає, що міністри закордонних справ європейських країн обговорили сьогодні нові ініціативи з посилення військової допомоги ЄС для України, і ці пропозиції знайшли широку підтримку серед учасників зустрічі.

"Деталі цих пропозицій, й особливо цифри, будуть обговорюватися й вирішуватися під час надзвичайного Європейського саміту 6 березня. Ми маємо поставити Україну в позицію сили. Україна має бути спроможною сказати "ні" поганій угоді" — підкреслила Каллас.