Іспанія протягом року надасть Україні пакет підтримки на 1 млрд євро

Прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив про це на саміті в третю річниці повномасштабної війни.

Іспанія оголосила новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро. Його нададуть протягом року, сказав прем'єр-міністр Педро Санчес під час саміту "Підтримуй Україну" в Києві.

Іспанія долучатиметься до процесу відновлення України, створюватиме нові структури і заохочуватиме компанії свої країни до участі. Іспанія і Україна створять в Алікатне спеціальний українських хаб.

"Ми повинні забезпечити, що Україна приєднається до Євросоюзу якомога швидше. Щоб не було в наступні місяці, вступ України до Євросоюзу є важливою перемогою для українського народу", – сказав він.

Іспанія поділяє з Україною ідею свободи, за яку багато українців віддали життя. Санчес вважає, що в результаті свобода і демократія переможуть тоталітаризм і насильство. Іспанія допомагатиме стільки, скільки буде необхідно.