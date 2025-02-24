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Іспанія протягом року надасть Україні пакет підтримки на 1 млрд євро

Прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив про це на саміті в третю річниці повномасштабної війни. 

Іспанія протягом року надасть Україні пакет підтримки на 1 млрд євро
Фото: EPA/UPG

Іспанія оголосила новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро. Його нададуть протягом року, сказав прем'єр-міністр Педро Санчес під час саміту "Підтримуй Україну" в Києві

Іспанія долучатиметься до процесу відновлення України, створюватиме нові структури і заохочуватиме компанії свої країни до участі. Іспанія і Україна створять в Алікатне спеціальний українських хаб. 

"Ми повинні забезпечити, що Україна приєднається до Євросоюзу якомога швидше. Щоб не було в наступні місяці, вступ України до Євросоюзу є важливою перемогою для українського народу", – сказав він.

Іспанія поділяє з Україною ідею свободи, за яку багато українців віддали життя. Санчес вважає, що в результаті свобода і демократія переможуть тоталітаризм і насильство. Іспанія допомагатиме стільки, скільки буде необхідно. 

  • У третю річницю повномасштабного нападу росіян проходить саміт "Підтримай Україну". Його учасниками стали лідери держав, дипломати та представники міжнародних організацій. 
  • Низка країн оголосила про нові пакети підтримки, зокрема, Канада. 
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