Іспанія протягом року надасть Україні пакет підтримки на 1 млрд євро

Іспанія оголосила новий пакет військової допомоги на 1 млрд євро. Його нададуть протягом року, сказав прем'єр-міністр Педро Санчес під час саміту "Підтримуй Україну" в Києві.
Іспанія долучатиметься до процесу відновлення України, створюватиме нові структури і заохочуватиме компанії свої країни до участі. Іспанія і Україна створять в Алікатне спеціальний українських хаб.
"Ми повинні забезпечити, що Україна приєднається до Євросоюзу якомога швидше. Щоб не було в наступні місяці, вступ України до Євросоюзу є важливою перемогою для українського народу", – сказав він.
Іспанія поділяє з Україною ідею свободи, за яку багато українців віддали життя. Санчес вважає, що в результаті свобода і демократія переможуть тоталітаризм і насильство. Іспанія допомагатиме стільки, скільки буде необхідно.
- У третю річницю повномасштабного нападу росіян проходить саміт "Підтримай Україну". Його учасниками стали лідери держав, дипломати та представники міжнародних організацій.
- Низка країн оголосила про нові пакети підтримки, зокрема, Канада.