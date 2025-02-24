Армія Судану прорвала дворічну блокаду ключового міста на півдні, RSF створили "паралельний уряд"

Воєнізована організація підписала політичну хартію у Найробі про створення сепаратистського уряду в районах, які перебувають під їхнім контролем.

Суданська армія заявила про прорив блокади міста Ель-Убаї ‒ адміністративного центру штату Північний Кордофан, який воєнізовані Сили швидкої підтримки (RSF) майже два роки тримали в облозі, пише BBC.

Військовий речник Набіль Абдалла підтвердив, що армійські сили знищили підрозділи RSF.

Прорив стався через кілька годин після того, як RSF підписали політичну хартію в столиці Кенії Найробі про створення сепаратистського уряду в районах, які перебувають під їхнім контролем. Деякі правозахисні групи розкритикували Кенію, а міністр закордонних справ Судану Алі Юсеф заявив, що його країна не прийме визнання “паралельного уряду” будь-якою країною.

RSF і армія ведуть запеклу боротьбу за владу з квітня 2023 року, внаслідок якої загинули десятки тисяч людей і мільйони були змушені покинути свої домівки.

Війна розколола країну: армія контролює північ і схід, тоді як RSF утримує більшу частину регіону Дарфур на заході та частину півдня. Ель-Убаї є стратегічним вузлом, що з’єднує столицю Хартум із Дарфуром. Це останній наступ армії за останні тижні після відвоювання кількох частин Хартума у RSF.

Міністр фінансів Джібріл Ібрагім заявив, що зняття з облоги є важливим кроком у знятті облоги RSF з Ель-Фашира, столиці провінції Північний Дарфур, і також дозволить доставляти гуманітарну допомогу в Кордофан.

Суданська громадська активістка Даллія Абдлемонієм розповіла BBC, що відвоювання міста було “значущим”. За її словами, армія зараз готується до просування на захід, де в основному зосереджені RSF.