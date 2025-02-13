FT: Росія домовилася з Суданом про військово-морську базу на узбережжі Червоного моря

Судан заявив, що погодив угоду з Росією щодо створення військово-морської бази на узбережжі Червоного моря країни, яка охоплена війною, пише Financial Times.
Видання зазначає, що це стало рідкісним успіхом для Москви, яка хоче розширити мережу військових баз у регіоні. Відповідаючи на запитання про хід переговорів щодо бази, міністр закордонних справ Судану Алі Аль-Шаріф під час візиту до Москви сказав: “Ми домовилися, ми досягли згоди щодо всього”.
Кремль не прокоментував домовленості, але база в Судані може запропонувати Москві альтернативу її військово-морській базі у сирійському Тартусі. Самуель Рамані з лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute вважає, що російська база в Червоному морі в Судані послабить матеріально-технічний тиск на сили РФ в Африці, які зараз покладаються на Лівію в матеріально-технічному забезпеченні через втрату баз у Сирії.
Росія була пов’язана з обома сторонами громадянської війни в Судані після початку бойових дій у 2023 році між суданськими збройними силами та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RFS) на чолі з Мохамедом Хамданом Дагало, якого США звинуватили в геноциді.
Порт-Судан, поблизу якого росіяни сподівалися розмістити свою базу в Червоному морі, став штабом суданської армії та фактичного президента генерала Абдула Фаттаха аль-Бурхана після того, як їх вигнали зі столиці Хартуму у 2023 році. За словами експертів, враховуючи питання щодо легітимності уряду Бурхана, виникнуть сумніви, чи буде обов’язковою заява міністра закордонних справ Судану щодо бази. Наразі Бурхан активно шукає міжнародну підтримку.
Йонас Хорнер, запрошений науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, зазначає що це не перший випадок, коли суданці використовують перспективну російську військово-морську базу в Червоному морі, намагаючись “зосередити увагу Заходу на тому, що поставлено на карту”.
Росія почала переговори про створення бази на південь від Порт-Судана в 2017 році, коли колишній президент Омар аль-Башир відвідав Москву в пошуках підтримки свого режиму.
Угоду уклали після того, як Збройні сили Судану досягли успіху в зміні динаміки війни через серію перемог на полі бою. Армія та союзні ісламістські ополченці готуються до останнього наступу Хартум після захоплення колись багатих північних передмість столиці.
- У Сирії Росія використовувала авіабазу Хмеймім та військово-морську базу Тартус на північному заході країни як логістичні вузли для операцій у більш віддалених районах Близького Сходу та Африки, як от Лівія, Малі та Центральноафриканська Республіка. Аерофотознімки свідчать, що Москва скоротила присутність на своїх сирійських базах на тлі явної підготовки до можливої евакуації.
- Джерела зазначають, що новий уряд Сирії не повідомив, чи дозволить він Росії зберегти свої бази в країні, вимагаючи водночас, щоб Москва видала Асада.
- Наприкінці січня Bloomberg написав, що для збереження своїх двох військових баз Росія готова допомогти у відновленні Сирії.