FT: Росія домовилася з Суданом про військово-морську базу на узбережжі Червоного моря

Москва шукає нову точку опори в умовах невизначеності щодо майбутнього своєї бази в Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Судан заявив, що погодив угоду з Росією щодо створення військово-морської бази на узбережжі Червоного моря країни, яка охоплена війною, пише Financial Times.

Видання зазначає, що це стало рідкісним успіхом для Москви, яка хоче розширити мережу військових баз у регіоні. Відповідаючи на запитання про хід переговорів щодо бази, міністр закордонних справ Судану Алі Аль-Шаріф під час візиту до Москви сказав: “Ми домовилися, ми досягли згоди щодо всього”.

Кремль не прокоментував домовленості, але база в Судані може запропонувати Москві альтернативу її військово-морській базі у сирійському Тартусі. Самуель Рамані з лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute вважає, що російська база в Червоному морі в Судані послабить матеріально-технічний тиск на сили РФ в Африці, які зараз покладаються на Лівію в матеріально-технічному забезпеченні через втрату баз у Сирії.

Росія була пов’язана з обома сторонами громадянської війни в Судані після початку бойових дій у 2023 році між суданськими збройними силами та воєнізованими Силами швидкої підтримки (RFS) на чолі з Мохамедом Хамданом Дагало, якого США звинуватили в геноциді.

Порт-Судан, поблизу якого росіяни сподівалися розмістити свою базу в Червоному морі, став штабом суданської армії та фактичного президента генерала Абдула Фаттаха аль-Бурхана після того, як їх вигнали зі столиці Хартуму у 2023 році. За словами експертів, враховуючи питання щодо легітимності уряду Бурхана, виникнуть сумніви, чи буде обов’язковою заява міністра закордонних справ Судану щодо бази. Наразі Бурхан активно шукає міжнародну підтримку.

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Йонас Хорнер, запрошений науковий співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, зазначає що це не перший випадок, коли суданці використовують перспективну російську військово-морську базу в Червоному морі, намагаючись “зосередити увагу Заходу на тому, що поставлено на карту”.

Росія почала переговори про створення бази на південь від Порт-Судана в 2017 році, коли колишній президент Омар аль-Башир відвідав Москву в пошуках підтримки свого режиму.

Угоду уклали після того, як Збройні сили Судану досягли успіху в зміні динаміки війни через серію перемог на полі бою. Армія та союзні ісламістські ополченці готуються до останнього наступу Хартум після захоплення колись багатих північних передмість столиці.