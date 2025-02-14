США та Індія хочуть подвоїти двосторонню торгівлю до $500 млрд, зосередившись на енергетиці

“Вони будуть купувати багато нашої нафти і газу. Їм це потрібно. І ми це маємо”, заяви американський президент Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп оголосив про початок торговельних переговорів з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, а індійський лідер поставив за мету більш ніж подвоїти двосторонню торгівлю до кінця десятиліття, пише DW.

Зараз лідер індійського уряду перебуває з візитом у Вашингтоні.

“Ми почнемо переговори, щоб усунути тривалу диспропорцію, про яку слід було подбати протягом останніх чотирьох років”, ‒ сказав Трамп.

“Вони будуть купувати багато нашої нафти і газу. Їм це потрібно. І ми це маємо”, ‒ сказав американський президент.

Моді сказав, що угода буде завершена “дуже скоро”. За його словами, США та Індія поставили собі за мету більш ніж подвоїти свою двосторонню торгівлю до 500 мільярдів доларів до 2030 року.

Моді сказав, що переговори будуть зосереджені на енергетиці.

“Щоб забезпечити енергетичну безпеку Індії, ми зосередимося на торгівлі нафтою і газом”, ‒ сказав він.

“Інвестиції в енергетичну інфраструктуру також зростуть у сфері атомної енергетики”, ‒ додав він, вказавши на майбутню співпрацю щодо малих модульних реакторів.