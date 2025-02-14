Трамп вважає, що глава Китаю Сі Цзіньпін дасть дозвіл на продаж TikTok

Президент США вважає, що придбати TikTok багато бажаючих.

Президент США Дональд Трамп вважає, що очільник Китаю Сі Цзіньпін дасть дозвіл на продаж TikTok, якщо американський покупець візьме участь в угоді.

Про це повідомляє CNN.

“Я зроблю так, щоб Китай це зробив. Думаю, так", - сказав Трамп.

Пізніше він додав, що для Китаю буде вигідно укласти таку угоду.

“У нас є багато людей, зацікавлених у TikTok, і я сподіваюся, що зможу укласти угоду”, - наголосив президент США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що веде переговори з кількома людьми про купівлю TikTok і, ймовірно, ухвалить рішення про майбутнє популярної програми протягом наступних 30 днів.