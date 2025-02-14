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Трамп вважає, що глава Китаю Сі Цзіньпін дасть дозвіл на продаж TikTok

Президент США вважає, що придбати TikTok багато бажаючих.

Трамп вважає, що глава Китаю Сі Цзіньпін дасть дозвіл на продаж TikTok
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп вважає, що очільник Китаю Сі Цзіньпін дасть дозвіл на продаж TikTok, якщо американський покупець візьме участь в угоді.

Про це повідомляє CNN.

“Я зроблю так, щоб Китай це зробив. Думаю, так", - сказав Трамп. 

Пізніше він додав, що для Китаю буде вигідно укласти таку угоду.

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“У нас є багато людей, зацікавлених у TikTok, і я сподіваюся, що зможу укласти угоду”, - наголосив президент США.

  • Президент США Дональд Трамп заявив, що веде переговори з кількома людьми про купівлю TikTok і, ймовірно, ухвалить рішення про майбутнє популярної програми протягом наступних 30 днів.

  • Трамп під час свого першого президентського терміну сам заявляв про необхідність заборонити TikTok, але згодом змінив свою думку. 

  • 19 січня цього року через відмову компанії ByteDance продати соцмережу вона на кілька годин справді перестала працювати у США, але згодом відновила роботу, коли президент пообіцяв переглянути заборону.
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