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Кіт Келлог їде в Україну через Мюнхен і Брюссель, - Держдеп

"Спеціальний посланник президента США налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента".

Кіт Келлог їде в Україну через Мюнхен і Брюссель, - Держдеп
Кіт Келлог
Фото: Bloomberg

Помічник президента США Дональда Трампа та спеціальний посланець з питань Росії та України Кіт Келлог відвідає Україну в рамках поїздки до Європи 13-22 лютого.

Про це повідомив Державний департамент США. 

Зазначається, що в четвер Келлог вирушає спершу до Німеччини, а потім - до Бельгії та України, "щоб просувати мету президента Трампа щодо забезпечення миру шляхом сили в Україні" та для "захисту інтересів національної безпеки Сполучених Штатів Америки".

Келлог візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції та відвідає штаб-квартири НАТО та ЄС у Брюсселі. На цих зустрічах він "спілкуватиметься з союзниками та партнерами по всій Європі, які готові працювати зі США, щоб припинити війну Росії проти України та відновити стабільність у Європі".

"В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення. Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента", - наголосили в Держдепі.

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