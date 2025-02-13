Кіт Келлог їде в Україну через Мюнхен і Брюссель, - Держдеп

Помічник президента США Дональда Трампа та спеціальний посланець з питань Росії та України Кіт Келлог відвідає Україну в рамках поїздки до Європи 13-22 лютого.

Про це повідомив Державний департамент США.

Зазначається, що в четвер Келлог вирушає спершу до Німеччини, а потім - до Бельгії та України, "щоб просувати мету президента Трампа щодо забезпечення миру шляхом сили в Україні" та для "захисту інтересів національної безпеки Сполучених Штатів Америки".

Келлог візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції та відвідає штаб-квартири НАТО та ЄС у Брюсселі. На цих зустрічах він "спілкуватиметься з союзниками та партнерами по всій Європі, які готові працювати зі США, щоб припинити війну Росії проти України та відновити стабільність у Європі".

"В Україні він зустрінеться з представниками влади та громадянами, які мужньо витримали майже три роки війни. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що бойові дії необхідно припинити, і Сполучені Штати готові підтримати довгострокове рішення. Спеціальний посланник президента Келлог налаштований на проведення жорсткої дипломатії, яка знадобиться для досягнення мети президента", - наголосили в Держдепі.