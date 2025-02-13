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У Латвії розглядають заборону туризму до Росії та Білорусі

Законопроект поширюватиметься на всіх зареєстрованих у Латвії постачальників туристичних послуг.

У Латвії розглядають заборону туризму до Росії та Білорусі
Фото: Saeimas administrācija

До Сейму Латвії подали поправки до закону про туризм, які передбачають заборону провайдерам туристичних послуг пропонувати та надавати туристичні послуги в Росії та Білорусі. Законопроект поширюватиметься на всіх зареєстрованих у Латвії постачальників туристичних послуг.

Про це пише LSM.

Ініціатором змін є політичне об'єднання "Нова єдність". Там кажуть, що метою поправок є як зменшення ризиків можливих порушень прав людини громадян Латвії, так і запобігання їх вербування на користь Росії чи Білорусі. 

"Поїздки до Росії та Білорусі наразі є питанням безпеки, яке створює проблеми як для самих туристів, так і для наших служб. Ми не можемо допустити, щоб туроператори продовжували організовувати розважальні поїздки та возити наших громадян повними автобусами в країни, які не соромляться висловлювати бажання окупувати Латвію", – сказав член фракції "Нова єдність" Гатіс Лієпінш. 

Він додав, що минулого року в Росії та Білорусі було заарештовано понад 30 громадян Латвії, але можливості надавати дипломатичну допомогу в цих країнах дуже обмежені.

Якщо зміни схвалять, то заборону реалізують в рамках вже введених міжнародних санкцій проти цих країн.

У звіті Служби державної безпеки Латвії за 2024 рік зазначено, що незважаючи на неодноразові заклики не їздити до Росії, кількість мандрівників у 2024 році подвоїлася порівняно з 2023 роком – у середньому 2000 жителів Латвії їздили до Росії щомісяця.

  • Перед цим Міністерство внутрішніх справ Латвії підготувало поправки до закону про національну безпеку, які забороняють громадянам Росії та Білорусі обіймати посади у структурах управління критичною інфраструктурою, а також працювати на таких об'єктах.
  • Єврокомісія передбачила для шести країн ЄС 170 млн євро, аби держави укріпили свої кордони з Росією та Білоруссю.
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