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Соцмережа Ілона Маска заплатить Дональду Трампу 10 мільйонів доларів

Республіканець подавав позов ще до колишнього керівництва.

Соцмережа Ілона Маска заплатить Дональду Трампу 10 мільйонів доларів
Ілон Маск та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Компанія Ілона Маска, що керує соціальною мережею X, виплатить президенту США Дональду Трампу 10 мільйонів доларів для позасудового урегулювання справи щодо блокування акаунту політика після штурму Капітолію у 2021 році.

Як пише The Guardian, республіканець подавав позов ще до колишнього керівництва соцмережі, яка тоді називалася Twitter. Він звинувачував виконавчого директора Джека Дорсі у незаконному позбавленні можливості вільно висловлювати думку. 

Після придбання сервісу Ілоном Маском та поновлення акаунту Трампа юридична команда політика вирішила не припиняти справу - і не зробила цього навіть коли мільярдер вклав у передвиборчу кампанію республіканця 250 мільйонів доларів та став однією з найбільш наближених до нього осіб у Вашингтоні. 

Тож тепер X стане вже другою соцмережею, яка заплатить гроші Трампу, щоб не займатися судовою тяганиною. У січні 25 мільйонів доларів для мирного залагодження конфлікту президенту заплатила Meta Марка Цукерберга, якій належить бренд Facebook. 

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