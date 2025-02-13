Білий дім не знає про передумови зустрічі Путіна і Трампа

Кіт Келлог все ще є частиною адміністрації у переговорах щодо війни Росії проти України.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що не знає про будь-які попередні умови для можливої зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, повідомляє CNN.

“Я щойно спілкувалася з президентом і нашою командою національної безпеки, мені не було відомо про жодні умови, але якщо вони існують, я рада їх надати”, - сказала Лівітт Кейтлан.

Вона запевнила, що генерал у відставці Кіт Келлог все ще є частиною адміністрації, попри те, що Трамп не вказав його серед тих, хто веде переговори між двома країнами.