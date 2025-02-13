Білий дім не знає про передумови зустрічі Путіна і Трампа

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що не знає про будь-які попередні умови для можливої зустрічі між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним, повідомляє CNN.
“Я щойно спілкувалася з президентом і нашою командою національної безпеки, мені не було відомо про жодні умови, але якщо вони існують, я рада їх надати”, - сказала Лівітт Кейтлан.
Вона запевнила, що генерал у відставці Кіт Келлог все ще є частиною адміністрації, попри те, що Трамп не вказав його серед тих, хто веде переговори між двома країнами.
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Сьогодні, 12 лютого, Трамп провів тривалу розмову з російським диктатором, у якій говорили про війну в Україні і домовилися про початок переговорів щодо припинення війни. Американський президент доручив своєму держсекретареві Марку Рубіо, очільникові ЦРУ Джону Реткліффу, раднику з нацбезпеки Майклу Волтцу і спецпредставнику з питань Близького Сходу Стівену Вітткофу очолити ці переговори.
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Після цього Володимир Зеленський провів тривалу розмову з американським президентом Дональдом Трампом.
- Трамп може зустрітись із Путіним у Саудівській Аравії.