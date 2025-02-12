Українське та канадське міністерства у справах ветеранів співпрацюватимуть

Україна та Канада підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами у справах ветеранів.

Як йдеться у повідомленні на "Урядовому порталі", документ підписали під час зустрічі у Канаді міністерки у справах ветеранів України Наталії Калмикової та її канадського колеги Даррена Фішера.

Що передбачає меморандум:

обмін знаннями та найкращими практиками, щоб допомогти українським ветеранам війни та їхнім родинам легше адаптуватися до мирного життя;

вивчення досвіду Канади щодо психологічної реабілітації, соціальної адаптації та медичної підтримки ветеранів;

впровадження конкретних, реалістичних кроків для покращення системи ветеранської підтримки в Україні.

Меморандум підписали на виконання безпекової угоди між Україною та Канадою, яку минулого року підписали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Тепер підтримка охоплює не лише оборонну сферу, а й визнання внеску ветеранів та їхню всебічну підтримку.Передбачається, що Канада ділитиметься досвідом, щоб допомогти українським воїнам та їхнім родинам подолати наслідки поранень та хвороб, спричинених агресією РФ.