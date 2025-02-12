Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Колишню українську спортсменку заочно засудили до 12 років тюрми за пособництво армії окупантів
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Росіяни жорстоко катували 73-річного громадянина США, який потрапив у полон в 2022 році
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
В Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Новини компанійВ Україні побудують перший завод з виробництва високотехнологічного листового скла
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
Жоден затриманий у справі про земельні махінації в Києві ще не вийшов під заставу, – НАБУ
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
На Санторіні стався найпотужніший землетрус у "серії поштовхів"
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
Елла Лібанова: «Дай боже, щоб третина емігрантів повернулася. Кожен місяць війни зменшує цю цифру»
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
“ЄС” вимагає відсторонити голову фракції “Слуга народу” Арахамію з Ради через “російське матюччя”
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
«Партенопа»: жінка, місто і фільм
ГоловнаПолітика

Українське та канадське міністерства у справах ветеранів співпрацюватимуть

Україна та Канада підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Українське та канадське міністерства у справах ветеранів співпрацюватимуть
Україна та Канада підписали Меморандум
Фото: Фейсбук Наталії Калмикової

Україна та Канада підписали меморандум про взаєморозуміння між міністерствами у справах ветеранів.

Як йдеться у повідомленні на "Урядовому порталі", документ підписали під час зустрічі у Канаді міністерки у справах ветеранів України Наталії Калмикової та її канадського колеги Даррена Фішера. 

Що передбачає меморандум:

  • обмін знаннями та найкращими практиками, щоб допомогти українським ветеранам війни та їхнім родинам легше адаптуватися до мирного життя;
  • вивчення досвіду Канади щодо психологічної реабілітації, соціальної адаптації та медичної підтримки ветеранів;
  • впровадження конкретних, реалістичних кроків для покращення системи ветеранської підтримки в Україні.

Меморандум підписали на виконання безпекової угоди між Україною та Канадою, яку минулого року підписали президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. 

Тепер підтримка охоплює не лише оборонну сферу, а й визнання внеску ветеранів та їхню всебічну підтримку.Передбачається, що Канада ділитиметься досвідом, щоб допомогти українським воїнам та їхнім родинам подолати наслідки поранень та хвороб, спричинених агресією РФ. 

  • Восени минулого року Кабінет міністрів схвалив стратегію ветеранської політики до 2030 року і затвердив операційний план щодо її реалізації.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies