Трамп заявив ЗМІ, що поговорив з Путіним по телефону щодо завершення війни

Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін під час саміту G20 в Осаці, Японія, 28 червня 2019 року.

Президент США Дональд Трамп розповів у коментарі газеті New York Post, що провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним щодо врегулювання війни РФ проти України. Водночас, Трамп не уточнив, коли саме відбулася розмова.

На запитання журналістів, скільки разів він розмовляв з Путіним, Трамп відповів: "Я краще не буду говорити". Водночас, за словами Трампа, російського диктатора начебто "дійсно турбують" вбивства на полі бою.

"Він хоче, щоб люди перестали вмирати. Всі ці мертві люди. Молоді, молоді, красиві люди. Вони як ваші діти, їх два мільйони – і ні за що", – зазначив Трамп і заявив, що повномасштабної війни РФ проти України "ніколи б не сталося", якби він був президентом США у 2022 році.

"У мене завжди були хороші стосунки з Путіним", – додав Трамп.

"Я сподіваюся, що це буде швидко (завершення війни, - ред.). Щодня гинуть люди. Ця війна в Україні дуже погана. Я хочу покласти цьому край", – наголосив він.

Водночас невідомо, коли саме відбулася розмова між Трампом і Путіним. Офіційно про телефонну розмову не повідомлялося.

Крім того Трамп заявив, що планує укласти угоду на $500 мільйонів із Зеленським про доступ до рідкоземельних мінералів і газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в будь-якій потенційній мирній угоді.