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Стефанішина: Україна планує відкрити перший кластер переговорів із ЄС вже у квітні

Ще два кластери заплановані на червень.

Стефанішина: Україна планує відкрити перший кластер переговорів із ЄС вже у квітні
Ольга Стефанішина
Фото: Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

У квітні Україна відкриє перший кластер переговорів з Європейським Союзом за головування Польщі. 

Про це розповіла віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", пише "Радіо Свобода".

Також Україна буде готова відкрити ще два кластери у червні. Наступних три відбудуться до кінця 2025 року.

"На квітень ми можемо відкрити переговори по першому кластеру. І так само на червень ми будемо готові по ще двох кластерах відкрити переговори. І відповідно, за данського головування (у другій половині 2025 року – ред.) так само можемо відкрити ще три кластери. Тобто (відкрити – ред.) всі", — каже Стефанішина.

За її словами, для України в пріоритеті кластер "Fundamentals", який стосується верховенства права, прозорості влади, якості демократичних інститутів.

На думку Стефанішмної, саме фундаментальний кластер головний для України, тому що "він дуже добре структурує і об'єднує державу навколо ключових напрямків, в яких буде рухатись країна з точки зору державного правління, з точки зору функціонування інституцій, з точки зору антикорупційної політики.

Ще один кластер, по якому нині ведуться зустрічі — це внутрішній ринок.

"Якщо перший кластер – це душа нашого майбутнього членства, то внутрішній ринок – це його тіло, без якого можна душею линути до Європейського Союзу, а ногами не дійти. Тому перший і другий кластер для нас дуже важливі. А польське головування так само запропонувало відкрити переговори по зовнішній безпековій політиці, яка включає також і торгову політику. В нас вже пройшли по ньому перемовини", – резюмувала Ольга Стефанішина.

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