Глава Євроради закликав Зеленського продовжувати роботу над євроінтеграцією України

Україна досягла надзвичайного прогресу щодо напрацювань для вступу в ЄС.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Польщі наголосив на продовженні роботи України щодо вступу в ЄС.

Про це глава Євроради написав у мережі "Х".

"Сьогоднішнє рішення щодо санкцій проти Росії є наочним прикладом. Я закликав його продовжувати роботу над вступом України до ЄС. Поки що Україна досягла надзвичайного прогресу", — зазначив Кошта.

Він наголосив, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.