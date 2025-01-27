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Глава Євроради закликав Зеленського продовжувати роботу над євроінтеграцією України

Україна досягла надзвичайного прогресу щодо напрацювань для вступу в ЄС.

Глава Євроради закликав Зеленського продовжувати роботу над євроінтеграцією України
Володимир Зеленський та Антоніу Кошта
Фото: Антоніу Кошта

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Польщі наголосив на продовженні роботи України щодо вступу в ЄС.

Про це глава Євроради написав у мережі "Х".

"Сьогоднішнє рішення щодо санкцій проти Росії є наочним прикладом. Я закликав його продовжувати роботу над вступом України до ЄС. Поки що Україна досягла надзвичайного прогресу", — зазначив Кошта.

Він наголосив, що ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

  • Європейська рада отримала від Єврокомісії перший скринінговий звіт першого кластера "Основи" переговорів про членство нашої держави у ЄС.
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