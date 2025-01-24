Глава МЗС Китаю обговорив з держсекретарем США Марко Рубіо американсько-китайські відносини та Тайвань

Міністр закордонних справ Китаю Ван І обговорив з новим держсекретарем США Марко Рубіо американсько-китайські відносини та Тайвань.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на МЗС Ктаю.
“Команди обох сторін повинні реалізувати важливий консенсус глав двох держав, підтримувати комунікацію, врегулювати розбіжності, розширювати співпрацю, сприяти стабільному, здоровому та сталому розвитку китайсько-американських відносин, а також знайти правильний шлях для Китаю та Китаю. Сполучені Штати ладнають у нову еру”, - сказав Ван І Марко Рубіо.
Також Ван І запевнив, що Китай “не має наміру когось перевершити або замінити, але ми повинні захистити наше законне право на розвиток”.
Крім того, глава МЗС Китаю нагадав, що Тайвань був частиною території Китаю з давніх часів, і Китай ніколи не дозволить відокремити його від Китаю.
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