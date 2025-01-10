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ЗМІ: Сі Цзінпінь делегує на інавгурацію Трампа "високого представника"

Хто б це не був, він проведе з командою нового президента переговори.

ЗМІ: Сі Цзінпінь делегує на інавгурацію Трампа "високого представника"
Фото: EPA/UPG

За інформацією американських медіа, лідер Китаю Сі Цзінпінь у відповідь на запрошення відвідати інавгурацію Дональда Трампа у Вашингтоні вирішив делегувати на цю подію "представника високого рівня".

Як пише Reuters, наразі розглядаються три кандидатури: це віцепрезидент Китаю Хан Жень, який часто виконує церемоніальні повноваження Сі, міністр закордонних справ Ван Ї або ж член Політбюро Кай Чі, якого називають правою рукою глави держави. Транзитна команда Трампа нібито надає перевагу саме останній кандидатурі, адже вважає Чі найбільш впливовою особою. 

Представник Китаю не лише буде на Капітолійському пагорбі під час присяги Трампа на вірність народу США, але й проведе перемовини з його радниками. 

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