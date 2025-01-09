Німеччина передасть Україні ракети для систем ППО Iris-Т

«Ми спочатку забезпечимо Україну, перш ніж поповнимо наші запаси», - сказав міністр Пісторіус.

Німеччина надасть невдовзі Україні додаткові керовані ракети для систем ППО типу Iris-Т.

Про це повідомив глава Міноборони Борис Пісторіус на авіабазі «Рамштайн» де 9 січня засідала Контактна група з питань оборони України, передає видання n-tv.

За словами Пісторіуса, спершу ракети-перехоплювачі призначалися для Бундесверу, але тепер їх перенаправляють безпосередньо з виробництва в Україну.

«Ми спочатку забезпечимо Україну, перш ніж поповнимо наші запаси», - сказав німецький міністр.

Пісторіус не озвучив обсяг такої допомоги.