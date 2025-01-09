Німеччина передасть Україні ракети для систем ППО Iris-Т

Німеччина надасть невдовзі Україні додаткові керовані ракети для систем ППО типу Iris-Т.
Про це повідомив глава Міноборони Борис Пісторіус на авіабазі «Рамштайн» де 9 січня засідала Контактна група з питань оборони України, передає видання n-tv.
За словами Пісторіуса, спершу ракети-перехоплювачі призначалися для Бундесверу, але тепер їх перенаправляють безпосередньо з виробництва в Україну.
«Ми спочатку забезпечимо Україну, перш ніж поповнимо наші запаси», - сказав німецький міністр.
Пісторіус не озвучив обсяг такої допомоги.
- Серед іншої допомоги за підсумками засіданні на «Рамштайні» - підготовка нового пакета підтримки від Польщі, закупівля 30 тисяч БпЛа від партнерів по коаліції дронів, а також додаткові майже 234 мільйони доларів у Міжнародному фонді (IFU).