Естонія наполягає на продовженні зустрічей Контактної групи після вступу Трампа на посаду президента США

Також Таллінн виступає за збільшення витрат на оборону – понад 2% ВВП.

Контактна група з питань оброни України має продовжувати свою роботу і після вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

На цьому наголосив естонський міністр оборони Ханно Певкур, ідеться на сайті відомства.

«Внесок США у допомогу Україні мав екзистенційне значення – ми ніколи не дізнаємося, скільки життів було врятовано. Контактна група з питань оборони України – це набагато більше, ніж просто зустріч міністрів оборони. Тут збираються понад 50 країн і тут стартувало кілька міжнародних ініціатив щодо допомоги Україні. Тому важливо, щоб контактна група продовжувала зустрічатися, коли нова адміністрація США приступить до роботи», - підкреслив Певкур.

Міністр також виступив за збільшення витрат на оборону.

«Усі дискусії, що стосуються як допомоги Україні, так і зміцнення нашої власної обороноздатності, призводять до одного - 2% ВВП вже не є достатнім мінімумом, і ми повинні поставити більш амбітні цілі щодо витрат на оборону на Гаазькому саміті. Дуже приємно, що наразі ми активно обговорюємо збільшення внесків між країнами-членами», — додав Певкур.

Естонія ухвалила рішення підтримати Україну 0,25% ВВП найближчими роками, і разом із Люксембургом очолює ІТ-коаліцію, яка за рік зібрала фінансову та матеріальну допомогу на суму 500 мільйонів євро.