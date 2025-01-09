​467 іноземних компаній залишили Росію з початку повномасштабного вторгнення, понад 2 220 продовжують працювати, - дослідження

У 2021 році вони генерували $105 млрд доходу і сплатили близько $6 млрд податків країні-агресорці.

У 2024 році понад 160 міжнародних компаній остаточно припинили свою діяльність у Росії. Серед них - відомі бренди: FedEx, Carlsberg, Unilever, Moncler, Hugo Boss, Danone, Siemens, ExxonMobil, IKEA, а також Inditex, власник популярних марок Zara, Massimo Dutti, Bershka та інші.

Про це йдеться у моніторингу KSE Institute в межах проєкту “Самосанкції / LeaveRussia”, який досліджує вплив виходу іноземного бізнесу на економіку РФ.

Станом на 1 січня 2025 року 467 компаній завершили вихід із РФ з моменту повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. За оцінками KSE Institute, у 2021 році вони генерували $105 млрд доходу (32,8% усієї виручки іноземних компаній) і сплатили податки на суму близько $6 млрд (23,3% усіх податків, сплачених іноземними компаніями до початку вторгнення).

Попри це, понад 2 220 компаній продовжують працювати в Росії. Серед них: Philip Morris, Japan Tobacco International, PepsiCo, Raiffeisen Bank, Mars, Nestlé, Metro, Mondelez, Coca-Cola та інші великі корпорації. Їхня діяльність і надалі підтримує економіку держави-агресора.

Ще понад 1 300 компаній заявили про намір піти, але досі не завершили цей процес. Деякі частково продали бізнес, інші розпочали процедуру банкрутства або зіткнулися з націоналізацією активів, як це нещодавно сталося з пивним гігантом Anheuser-Busch.

Загалом лише 11,5% компаній завершили повний вихід із Росії. Близько 33,5% призупинили або оголосили про припинення діяльності, тоді як 55% досі залишаються на російському ринку.

Детальний перелік компаній, їхні статуси і зміни доступні на платформі Leave Russia. Також доступний мобільний застосунок Leave Russia у App Store, що дозволяє знаходити інформацію про бренди, які працюють у Росії, просто скануючи штрихкод.