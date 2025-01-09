Пентагон оприлюднив вміст нового пакета допомоги Україні

Міністерство оборони США опублікувало перелік нового пакета допомоги Україні.
Як ідеться на сайті відомства, це 74-ий транш обладнання, наданого адміністрацією Джозефа Байдена із запасів Пентагону.
У переліку наданої допомоги:
- ракети AIM-7, RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;
- боєприпаси класу «повітря-земля»;
- допоміжне обладнання для винищувачів F-16;
- системи броньованих мостів;
- захищене комунікаційне обладнання;
- стрілецька зброя і боєприпаси;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.
Ллойд Остін озвучив про допомогу Києву 9 січня на засіданні «Рамштайну».