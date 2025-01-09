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Пентагон оприлюднив вміст нового пакета допомоги Україні

Це 74-ий транш обладнання із запасів Пентагону.

Пентагон оприлюднив вміст нового пакета допомоги Україні
Міноборони США
Фото: Joshua Roberts/Reuters

Міністерство оборони США опублікувало перелік нового пакета допомоги Україні.

Як ідеться на сайті відомства, це 74-ий транш обладнання, наданого адміністрацією Джозефа Байдена із запасів Пентагону.

У переліку наданої допомоги:

  • ракети AIM-7, RIM-7 та AIM-9M для протиповітряної оборони;
  • боєприпаси класу «повітря-земля»;
  • допоміжне обладнання для винищувачів F-16;
  • системи броньованих мостів;
  • захищене комунікаційне обладнання;
  • стрілецька зброя і боєприпаси; 
  • запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Ллойд Остін озвучив про допомогу Києву 9 січня на засіданні «Рамштайну».

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