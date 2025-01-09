Пентагон оприлюднив вміст нового пакета допомоги Україні

Ллойд Остін озвучив про допомогу Києву 9 січня на засіданні «Рамштайну».

Як ідеться на сайті відомства, це 74-ий транш обладнання, наданого адміністрацією Джозефа Байдена із запасів Пентагону.

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