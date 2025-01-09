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Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати

Наразі в американському місті зафіксовано щонайменше п’ять займань, п’ятеро людей загинули.

Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
Фото: EPA/UPG

Лісова пожежа, яка спалахнула у Лос-Анджелесі, швидко поширюється, а у районі оголосили обов'язкову евакуацію, пише BBC.

Начальник пожежної служби Каліфорнії Девід Акуна повідомив, що прогресу у локалізації вогню немає через сильний вітер і суху погоду.

“Вітер постійно дме зі швидкістю 95-160 км/год з учорашнього ранку. Минулої ночі насправді дуло сильніше”, ‒ зазначив він. Однак, оскільки є багато відкритих територій, ситуація є надзвичайно небезпечною. Наразі в Лос-Анджелесі зафіксовано щонайменше п’ять пожеж, п’ятеро людей загинули.

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Понад 130 000 людей евакуювалися, вогонь знищив будинки. 

Перша пожежа почалася у вівторок у районі Пасіфік Палісейдс, поблизу Малібу, інші згодом спалахнули на півночі міста.

Станом на 20:15 середи за місцевим часом чотири пожежі в районах Палісейдс, Пасадена, Сільмар і Голлівудські пагорби охопили понад 109 квадратних кілометрів, їх взагалі не вдалося локалізувати.

Фото: EPA/UPG

Пожежники, які гасять вогонь, зіткнулися з нестачею води і були змушені брати воду з басейнів і ставків.

У місті зазвичай не трапляються пожежі такого масштабу – полум’я Палісейдс уже є найбільш руйнівним за всю його історію. Його протипожежні системи розроблені для міського використання, а не для гасіння лісових пожеж.

Через пожежі президент США Джо Байден скасував поїздку до Папи Римського, яка мала бути останньою закордонною поїздкою політика на посту президента США. 

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

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