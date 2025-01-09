У Варшаві сьогодні протестуватимуть енергетики проти закриття ТЕС

У центрі міста будуть перекритими деякі вулиці.

Сьогодні, 9 січня, у столиці Польщі Варшаві близько 10 тисяч енергетиків протестуватимуть проти ліквідації теплових електростанцій.

Як пише RMF24, також протестувальники закликатимуть до захисту польської промисловості.

У центрі столиці Польщі будуть перекритими деякі вулиці.

Протестувальники виходять на акцію через планову зупинку вугільних блоків електростанцій у Рибніку та Лазісці.