У Варшаві сьогодні протестуватимуть енергетики проти закриття ТЕС

Сьогодні, 9 січня, у столиці Польщі Варшаві близько 10 тисяч енергетиків протестуватимуть проти ліквідації теплових електростанцій.
Як пише RMF24, також протестувальники закликатимуть до захисту польської промисловості.
У центрі столиці Польщі будуть перекритими деякі вулиці.
Протестувальники виходять на акцію через планову зупинку вугільних блоків електростанцій у Рибніку та Лазісці.
- Улітку минулого року Польща звернулася до Єврокомісії з пропозицією постачати в Україну електроенергію, вироблену з польського вугілля на польських ТЕС, але якщо не платитиме за викиди.