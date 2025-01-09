Зурабішвілі підтвердила, що поїде на інавгурацію Дональда Трампа

П'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що поїде на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа. Подія відбудеться 20 січня.
Про це вона повідомила під час відкриття свого нового офісу, пише "Ехто Кавказу".
Більше того, вона має намір провести у Сполучених штатах зустрічі на найвищому рівні.
Зурабішвілі також повідомила, що продовжує контакти і з європейськими партнерами і запевняє, що вони не визнають парламенту, уряду та президента "Грузинської мрії".
- Раніше очільник підкомітету закордонних справ Палати представників республіканець Джо Вілсон написав у соцмережі Х, що Зурабішвілі запросили на інавгурацію Трампа.
- Як пишуть ЗМІ, Трамп прагне зібрати на інавгурації якомога більше лідерів держав.
- 6 січня Конгрес офіційно затвердив перемогу Дональда Трампа на президентських виборах у США. Трамп набрав 312 голосів виборників, Гарріс – 226.
- Торік Грузія провела парламентські вибори, але через численні повідомлення про порушення демократичний світ закликав їх скасувати. Відповідно до нового грузинського законодавства, президента затверджує виборчий комітет, а оскільки новий склад депутатів викликав питання, то Зурабішвілі заявила про невизнання затвердженого президента. Грузинська ж влада вважає президентом Кавелашвілі – екс-футболіста і представника "Сили народу".