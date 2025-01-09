Зурабішвілі підтвердила, що поїде на інавгурацію Дональда Трампа

Вона має провести у США зустрічі на найвищому рівні.

П'ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що поїде на інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа. Подія відбудеться 20 січня.

Про це вона повідомила під час відкриття свого нового офісу, пише "Ехто Кавказу".

Більше того, вона має намір провести у Сполучених штатах зустрічі на найвищому рівні.

Зурабішвілі також повідомила, що продовжує контакти і з європейськими партнерами і запевняє, що вони не визнають парламенту, уряду та президента "Грузинської мрії".