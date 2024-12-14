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​У Грузії Михаїла Кавелашвілі оголосили переможцем президентських виборів

Його кандидатуру підтримали 224 члени Виборчої колегії.

​У Грузії Михаїла Кавелашвілі оголосили переможцем президентських виборів
Михаїл Кавелашвілі
Фото: AP

Сьогодні, 14 грудня, у Грузії переможцем президентських виборів став Михаїл Кавелашвілі. 

Про це оголосив голова ЦВК Георгій Каландарішвілі, пише "Ехо Кавказу". 

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Члени Виборчої колегії, абсолютна більшість якої становила «Грузинська мрія», обрали Кавелашвілі президентом. Він отримав 224 голоси, один бюлетень зіпсований (не проголосувала депутат Верховної ради Абхазької автономної республіки Ада Маршанія).

Колишній футболіст, представник «Сили народу», був єдиним кандидатом.

Легітимність виборів не визнає опозиція та учасники акції, які збираються біля парламенту з вимогою призначити нові парламентські вибори.

  • Тим часом чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не залишить президентську резиденцію, коли спливе термін її повноважень. Вона назвала “пародією” та “провокацією” вибори нового президента Грузії.
  • Вперше президента Грузії обирало не населення, а Виборча колегія. Згідно з Конституцією, до складу колегії входять 300 осіб, зокрема 150 депутатів парламенту Грузії, члени Верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки (у вигнанні). 
  • Цього року 109 членів колегії зі складу представницьких органів місцевого самоврядування висунули відповідні політичні партії згідно з квотами, визначеними Центральною виборчою комісією. Квоти визначаються з дотриманням принципу пропорційного географічного представництва та відповідно до пропорції за підсумками виборів місцевого самоврядування, проведених у 2021 році. 
  • Представники опозиційних політичних сил у Грузії заявили, що вибори президента країни є нелегітимними.
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