Парламент Південної Кореї схвалив імпічмент президенту

У суботу, 14 грудня, парламент Південної Кореї з другої спроби схвалив імпічмент президенту Юн Сок Йолю, який на початку грудня ввів воєнний стан в країні. Імпічмент підтримали 204 депутати, повідомляє Yonhap News.

Як пише агенство, члени Національної асамблеї у суботу почали повторне голосування щодо імпічменту президенту Юн Сук Йолю через його невдале введення воєнного стану.

Керівна партія "Сила народу" напередодні вирішила взяти участь у голосуванні, водночас виступаючи проти імпічменту. Однак семеро законодавців від партії публічно заявили, що проголосують за імпічмент.

За імпічмент президенту проголосували 204 депутати, 85 проголосували проти, ще троє утрималися. Ще вісім бюлетенів виявилися недійсними.

Зазначимо, що це друга спроба голосування парламенту щодо імпічменту президенту. Тиждень тому під час голосування, майже всі представники правлячої партії відмовилися брати участь.

Під час голосування 14 грудня у великих містах Південної Кореї відбулися багатотисячні протести. Люди вийшли на вулиці з вимогою негайної відставки Юна та закликали законодавців від правлячої партії "Сила народу" підтримати пропозицію про імпічмент. У Сеулі десятки тисяч людей заповнили вулиці перед Національною асамблеєю.

За неофіційними підрахунками поліції, участь у мітингу взяли близько 145 тисяч людей. За словами організаторів, явка склала 1 мільйон осіб.

13 грудня опозиційні партії Південної Кореї подали до Національних зборів країни нове клопотання про імпічмент президенту Юн Сок Йолю.