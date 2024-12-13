Опозиційні партії Південної Кореї подали до парламенту нове клопотання про імпічмент президенту

Голосування 7 грудня не відбулося через відсутність кворуму.

Опозиційні партії Південної Кореї подали до Національних зборів країни нове клопотання про імпічмент президенту Юн Сок Йолю через його невдалу спробу запровадити воєнний стан, пише видання KBS World.

Перше клопотання опозиція подавала до парламенту минулого тижня, але голосування щодо нього, призначене на 7 грудня, не відбулося через відсутність кворуму. Тоді багато законодавців від керівної партії “Сила народу” бойкотували голосування.

Відповідно до законодавства, голосування щодо законопроєкту про імпічмент має пройти не раніше 24 годин і не пізніше 72 годин після прийняття документа профільним парламентським комітетом. Відтак його мають провести завтра, 14 грудня.

Для оголошення імпічменту потрібна підтримка не менше 2/3 із трьохсот депутатів. Опозиційний блок складається із 192 депутатів. Це означає, що пропозиція буде ухвалена за підтримки восьми зі 108 депутатів керівної партії.

Раніше сім депутатів від “Сили народу” публічно підтримали імпічмент.