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Пентагон успішно випробував гіперзвукову ракету великої дальності

В американському оборонному відомстві кажуть, що це випробування знаменує собою важливу віху в розробці однієї з найсучасніших систем озброєнь США.

Пентагон успішно випробував гіперзвукову ракету великої дальності
Фото: Пентагон

Американські військові нещодавно успішно завершили випробування конвенційної гіперзвукової ракети великої дальності з космічної станції на мисі Канаверал у Флориді, повідомляє Пентагон. 

“Це випробування знаменує собою важливу віху в розробці однієї з наших найсучасніших систем озброєнь”, - сказав очільник ВМС Карлос Дель Торо.

Він зазначив, що скоро будуть перші поставки цієї зброї на кораблі ВМС, щоб “допомогти нам залишатися провідною бойовою силою в світі”. 

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Відомство зазначає, що гіперзвукові системи, здатні літати на швидкості, що в п’ять разів перевищує швидкість звуку (5 Махів), забезпечують поєднання швидкості, дальності, маневреності та висоти, що забезпечує швидке ураження критично важливих і надійно захищених цілей.

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