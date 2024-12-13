Благодійний фонд Маска спрямовував гроші в інші його компанії

За інформацією Bloomberg, благодійний фонд майбутнього керівника департаменту урядової ефективності США Ілона Маска переказував гроші на рахунки інших компаній, які належать до бізнес-імперії найбагатшої людини планети.

Завдяки утриманню акцій Tesla загальні активи фонду зросли до 9,5 мільярдів доларів. 237 мільйонів в американській валюті були передані іншим юридичним особам без вимоги повернення. Левова частка з цих коштів опинилася в інших фондах та організаціях, якими керує Маск.

Видання звертає увагу, що, попри безапеляційний статус найбільш заможного бізнесмена у світі, Маск завжди неохоче ділився інформацією щодо своєї благодійної діяльності. Відомо, що за останніх три роки він спрямував на це близько 560 мільйонів доларів. Для порівняння: фундація Силіконої долини лише цьогоріч пожертвувала 4,7 мільярда доларів.

Загалом американські корпорації дотримуються політики виділення 5% від своїх активів на благодійність. Маск послідновно ігнорує це зобов'язання.